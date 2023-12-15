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o
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o
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o
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نتنياهو: أشد على أيدي جنودنا الملتزمين باستعادة مختطفينا حتى لو كلف ذلك المخاطرة بحياتهم
آخر الأخبار
2023-12-15 | 14:54
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نتنياهو: أشد على أيدي جنودنا الملتزمين باستعادة مختطفينا حتى لو كلف ذلك المخاطرة بحياتهم
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