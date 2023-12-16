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وزارة الصحة في غزة: جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر بالكامل الجزء الجنوبي من مستشفى كمال عدوان

آخر الأخبار
2023-12-16 | 01:55
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وزارة الصحة في غزة: جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر بالكامل الجزء الجنوبي من مستشفى كمال عدوان
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وزارة الصحة في غزة: جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر بالكامل الجزء الجنوبي من مستشفى كمال عدوان

 
 
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