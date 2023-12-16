باسيل: الحكومة السورية بسبب أوضاع سوريا المأساوية اقتصادياً ومالياً قد لا تتمكّن هي من اعادة الاعمار ولكن هذا لا يعني انه علينا كلبنانيين ان ندفع الأثمان نيابةً عن سوريا الضحية وعن مجتمع دولي ظالم بحقّها فنحن الضحيّة الأولى

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