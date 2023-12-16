عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة تطالب بوقف القتال وبدء مفاوضات

طالبت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين، في قطاع غزة، منذ هجوم حركة "حماس"، حكومة إسرائيل بوقف القتال وبدء مفاوضات مع الحركة الفلسطينية، لتأمين الإفراج عنهم.



وقالت نوام بيري ابنة الرهينة حاييم بيري، خلال تجمع في تل أبيب: "لا نتلقى سوى الجثث. نريد منكم وقف القتال وبدء مفاوضات."



وأتى ذلك غداة إعلان الجيش الإسرائيليّ أنّه قتل عن طريق الخطأ ثلاثا من الرهائن، خلال عملية عسكرية، في قطاع غزة.