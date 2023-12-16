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استهداف منزل في حومين التحتا بطائرة مسيرة بالقرب من مستوصف الامام الصدر ولا اصابات
آخر الأخبار
2023-12-16 | 14:27
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استهداف منزل في حومين التحتا بطائرة مسيرة بالقرب من مستوصف الامام الصدر ولا اصابات
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