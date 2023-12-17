سرايا القدس: قصفنا الحشود العسكرية للعدو في محور بيت لاهيا بوابل من قذائف الهاون

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الجيش اللبناني يداهم بمؤازرة دورية من استخبارات البقاع بلدة حورتعلا شرقي بعلبك بحثا عن مطلوبين وتعمل القوة المداهمة على تفتيش بعض المنازل بحثا عن ممنوعات