سقوط 3 قذائف اسرائيلية على الأطراف الشرقية لبلدة بليدا

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قاسم هاشم للـ LBCI: الجلسة التشريعية تم الاعداد لها "بميزان الجوهرجي" للوصول الى النتائج الاخيرة وما حصل فرضته ظروف البلد بغض النظر عن موقف كل فريق