قاسم هاشم للـ LBCI: ما من اسم تقدّم على اسم في الملف الرئاسي حتى الآن وفرنجية لا يزال مرشحنا لأنه موضوع مبدئي

كوهين: هناك فرصة لتفادي الحرب في لبنان وإذا فشل المجتمع الدولي بإبعاد حزب الله عن الحدود فسنتصرف وحدنا

كوهين: هناك فرصة لتفادي الحرب في لبنان وإذا فشل المجتمع الدولي بإبعاد حزب الله عن الحدود فسنتصرف وحدنا

قاسم هاشم للـ LBCI: الجلسة التشريعية تم الاعداد لها "بميزان الجوهرجي" للوصول الى النتائج الاخيرة وما حصل فرضته ظروف البلد بغض النظر عن موقف كل فريق