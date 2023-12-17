كوهين: هناك فرصة لتفادي الحرب في لبنان وإذا فشل المجتمع الدولي بإبعاد حزب الله عن الحدود فسنتصرف وحدنا

وزير الخارجية الإسرائيلي: الدعوة إلى وقف إطلاق النار خاطئة وستكون مكافأة لحماس

وزير الخارجية الإسرائيلي: الدعوة إلى وقف إطلاق النار خاطئة وستكون مكافأة لحماس

قاسم هاشم للـ LBCI: ما من اسم تقدّم على اسم في الملف الرئاسي حتى الآن وفرنجية لا يزال مرشحنا لأنه موضوع مبدئي