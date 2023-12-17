غارة على مزرعة في عيترون وقصف عنيف على ميس الجبل ومسيرة استهدفت نقطة في الحي الغربي من ميس كما استهدفت مسيرة منزلا في الطيبة وغارة على منطقة الحافور بين يارون ومارون الراس تبعها قذيفتين مدفعية في نفس المكان

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