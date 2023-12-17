الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش الإسرائيليّ استهدف منزلًا في منطقة الحريقة أطراف بلدة عيترون واشتعال النيران فيه من دون إصابات
آخر الأخبار
2023-12-17 | 09:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش الإسرائيليّ استهدف منزلًا في منطقة الحريقة أطراف بلدة عيترون واشتعال النيران فيه من دون إصابات
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الإسرائيليّ
استهدف
منزلًا
منطقة
الحريقة
أطراف
عيترون
واشتعال
النيران
إصابات
التالي
الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط وجندي وإصابة ضابطين وثلاثة جنود بجروح خطيرة في معارك بجنوب قطاع غزة
توم لوكيير قائد فريق لوتون تاون يتعرض لسكتة قلبية خلال المباراة التي جمعته بنادي بورنموث... وهذا وضعه الصحي! (فيديو)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:57
المقاومة الإسلامية تنعى حسن موسى الضيقة "أسامة" من بلدة حزّين في البقاع
آخر الأخبار
12:57
المقاومة الإسلامية تنعى حسن موسى الضيقة "أسامة" من بلدة حزّين في البقاع
0
أخبار لبنان
12:21
"ادارة السير" تستقبل المواطنين الثلاثاء وتفتح المنصة الاثنين وتعلن عن معاملات جديدة
أخبار لبنان
12:21
"ادارة السير" تستقبل المواطنين الثلاثاء وتفتح المنصة الاثنين وتعلن عن معاملات جديدة
0
آخر الأخبار
12:18
معلومات الـLBCI: غارة إسرائيلية شُنّت على منزل في عيتا الشعب وتوجّه سيارات الإسعاف إلى المنزل المُستهدف
آخر الأخبار
12:18
معلومات الـLBCI: غارة إسرائيلية شُنّت على منزل في عيتا الشعب وتوجّه سيارات الإسعاف إلى المنزل المُستهدف
0
منوعات
12:00
فيديو إباحي مسرب من داخل الكونغرس الأميركي يثير جدلًا... وشرطة الكابيتول تتحرك!
منوعات
12:00
فيديو إباحي مسرب من داخل الكونغرس الأميركي يثير جدلًا... وشرطة الكابيتول تتحرك!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:57
المقاومة الإسلامية تنعى حسن موسى الضيقة "أسامة" من بلدة حزّين في البقاع
آخر الأخبار
12:57
المقاومة الإسلامية تنعى حسن موسى الضيقة "أسامة" من بلدة حزّين في البقاع
0
أخبار لبنان
12:28
ميقاتي من الكويت: غياب قامة كويتية وطنية وعربية أصيلة تشكّل خسارة كبيرة للبنان
أخبار لبنان
12:28
ميقاتي من الكويت: غياب قامة كويتية وطنية وعربية أصيلة تشكّل خسارة كبيرة للبنان
0
أخبار لبنان
12:21
"ادارة السير" تستقبل المواطنين الثلاثاء وتفتح المنصة الاثنين وتعلن عن معاملات جديدة
أخبار لبنان
12:21
"ادارة السير" تستقبل المواطنين الثلاثاء وتفتح المنصة الاثنين وتعلن عن معاملات جديدة
0
آخر الأخبار
12:18
معلومات الـLBCI: غارة إسرائيلية شُنّت على منزل في عيتا الشعب وتوجّه سيارات الإسعاف إلى المنزل المُستهدف
آخر الأخبار
12:18
معلومات الـLBCI: غارة إسرائيلية شُنّت على منزل في عيتا الشعب وتوجّه سيارات الإسعاف إلى المنزل المُستهدف
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
في ختام "العام الجبراني" .. طبعة جديدة وفاخرة لكتاب النبي
تقارير نشرة الاخبار
13:20
في ختام "العام الجبراني" .. طبعة جديدة وفاخرة لكتاب النبي
0
أخبار دولية
2023-12-01
كوريا الجنوبية تستعد لإطلاق أول قمر اصطناعي للتجسس
أخبار دولية
2023-12-01
كوريا الجنوبية تستعد لإطلاق أول قمر اصطناعي للتجسس
0
أخبار لبنان
2023-12-03
هيئة ادارة السير تعلن إنجاز معاملات جديدة بدءا من الثلاثاء
أخبار لبنان
2023-12-03
هيئة ادارة السير تعلن إنجاز معاملات جديدة بدءا من الثلاثاء
0
آخر الأخبار
05:56
غارة اسرائيلية على منطقة الزقاق - الأطراف الشرقية لبلدة عيترون
آخر الأخبار
05:56
غارة اسرائيلية على منطقة الزقاق - الأطراف الشرقية لبلدة عيترون
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:00
ماذا في آخر التطورات على الجبهة الجنوبية؟
أخبار لبنان
08:00
ماذا في آخر التطورات على الجبهة الجنوبية؟
0
أخبار لبنان
08:00
على وقع المفرقعات النارية... إضاءة شجرة عيد الميلاد في بلدة القبيات العكارية
أخبار لبنان
08:00
على وقع المفرقعات النارية... إضاءة شجرة عيد الميلاد في بلدة القبيات العكارية
0
أخبار لبنان
07:51
إدراج "متحف دير سيدة البلمند البطريركي" على لائحة المتاحف الوطنية اللبنانية
أخبار لبنان
07:51
إدراج "متحف دير سيدة البلمند البطريركي" على لائحة المتاحف الوطنية اللبنانية
0
فنّ
05:55
حفل للفنانة كارول سماحة ضمن فعاليات بيروت ترنم
فنّ
05:55
حفل للفنانة كارول سماحة ضمن فعاليات بيروت ترنم
0
أخبار لبنان
05:48
في جونية... عدد من الغطاسين قاموا بإنزال شجرة عيد الميلاد إلى أعماق البحر
أخبار لبنان
05:48
في جونية... عدد من الغطاسين قاموا بإنزال شجرة عيد الميلاد إلى أعماق البحر
0
أخبار دولية
04:23
وزير الخارجية الإسرائيلي: بإمكان فرنسا أداء "دور مهم" لمنع اندلاع حرب في لبنان
أخبار دولية
04:23
وزير الخارجية الإسرائيلي: بإمكان فرنسا أداء "دور مهم" لمنع اندلاع حرب في لبنان
0
أخبار لبنان
04:07
الراعي: التمديد لقائد الجيش جنّب لبنان خطر أزمة سياسيّة وأمنيّة
أخبار لبنان
04:07
الراعي: التمديد لقائد الجيش جنّب لبنان خطر أزمة سياسيّة وأمنيّة
0
أخبار دولية
03:29
الكويت تودّع أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
أخبار دولية
03:29
الكويت تودّع أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
0
أخبار دولية
14:45
نتنياهو: نحن في حرب وجودية وسنخوضها رغم الضغوط
أخبار دولية
14:45
نتنياهو: نحن في حرب وجودية وسنخوضها رغم الضغوط
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:42
موقع الأفلام الاباحية Pornhub يكشف عمليات البحث الأكثر شيوعًا لـ2023: المحتوى الأكثر مشاهدة سيصدمكم!
منوعات
15:42
موقع الأفلام الاباحية Pornhub يكشف عمليات البحث الأكثر شيوعًا لـ2023: المحتوى الأكثر مشاهدة سيصدمكم!
2
حال الطقس
01:56
انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
01:56
انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
3
أمن وقضاء
01:21
دهم بلدة روم في جزين... والقبض على مواطن
أمن وقضاء
01:21
دهم بلدة روم في جزين... والقبض على مواطن
4
منوعات
16:23
قتل زوجه في شقتهما وما تم اكتشفه بعد الجريمة أدهش الجميع!
منوعات
16:23
قتل زوجه في شقتهما وما تم اكتشفه بعد الجريمة أدهش الجميع!
5
تقارير نشرة الاخبار
13:15
خرق أمنيّ اسرائيليّ خطير... اتصلوا بأصحاب منازل مستهدفة ثم قصفوها
تقارير نشرة الاخبار
13:15
خرق أمنيّ اسرائيليّ خطير... اتصلوا بأصحاب منازل مستهدفة ثم قصفوها
6
أمن وقضاء
07:07
توضيح من عائلة مايكل حداد بشأن توقيفه
أمن وقضاء
07:07
توضيح من عائلة مايكل حداد بشأن توقيفه
7
صحف اليوم
23:51
مصادر نيابية لـ"الشرق الأوسط": تعيين رئيس للأركان قوبل باعتراض من سليمان فرنجية
صحف اليوم
23:51
مصادر نيابية لـ"الشرق الأوسط": تعيين رئيس للأركان قوبل باعتراض من سليمان فرنجية
8
أخبار لبنان
12:21
"ادارة السير" تستقبل المواطنين الثلاثاء وتفتح المنصة الاثنين وتعلن عن معاملات جديدة
أخبار لبنان
12:21
"ادارة السير" تستقبل المواطنين الثلاثاء وتفتح المنصة الاثنين وتعلن عن معاملات جديدة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More