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o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
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o
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و7 جرحى في 8 حوادث سير في الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2023-12-18 | 01:32
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و7 جرحى في 8 حوادث سير في الساعات الـ24 الماضية
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