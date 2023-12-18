احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و7 جرحى في 8 حوادث سير في الساعات الـ24 الماضية

التالي

أوجيرو: عطل طرأ على سنترال جعيتا بسبب الضغط على المولدات ما أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة وفرقنا تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة