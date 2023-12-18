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بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
15
o
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مريض في مستشفى الزهراء بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة O-... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: ٠٣٥٧٩٠١٦
آخر الأخبار
2023-12-18 | 02:30
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مريض في مستشفى الزهراء بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة O-... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: ٠٣٥٧٩٠١٦
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