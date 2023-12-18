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لحظة استهداف منزل في عيتا الشعب بالقرب من تشييع أحد الشهداء (فيديو)

مسيرة اسرائيلية أغارت على منزل في عيتا الشعب بالقرب من تشييع أحد الشهداء ومعلومات عن اصابة شخص بجروح بسيطة





اشارة الى أن التشييع استمر رغم الغارة. أغارت مسيرة اسرائيلية على منزل في عيتا الشعب بالقرب من تشييع أحد الشهداء، وافادت معلومات عن اصابة شخص بجروح بسيطة.اشارة الى أن التشييع استمر رغم الغارة.

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