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مريض في مستشفى المعونات - جبيل بحاجة إلى بلاكيت دم من فئة A+ ... للمساعدة الاتصال على الرقم التالي: 765 71/845

آخر الأخبار
2023-12-18 | 06:20
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مريض في مستشفى المعونات - جبيل بحاجة إلى بلاكيت دم من فئة A+ ... للمساعدة الاتصال على الرقم التالي: 765 71/845
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مريض في مستشفى المعونات - جبيل بحاجة إلى بلاكيت دم من فئة A+ ... للمساعدة الاتصال على الرقم التالي: 765 71/845

 
 
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