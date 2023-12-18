عطالله لـ عشرين 30: نحن مع تحييد لبنان عن الحرب وإذا أراد الإسرائيلي أن "يرتاح منا فلينسحب من عنا" لأننا نشهد كل يوم خروقات مختلفة من قبله

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