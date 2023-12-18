ضو لـ عشرين 30: تشاورنا مع المعارضة وصوتنا لمعوض وتشاورنا وتقاطعنا مع التيار وصوتنا لأزعور أما الفريق الذي لم نصل معه إلى نتيجة فهو الفريق الداعم لفرنجية ولم نعطل النصاب كما أننا لسنا مع صيغة طاولة الحوار

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