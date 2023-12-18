وزير الدفاع الأميركي: تصعيد الحوثيين من اليمن يهدد التدفق الحر للتجارة وينتهك القانون الدولي

وضعت عددا هائلا من الغرسات التكنولوجية في جسدها... إليكم قصتها الغريبة!

وضعت عددا هائلا من الغرسات التكنولوجية في جسدها... إليكم قصتها الغريبة!

"اعتقدت انني أسمع أصواتاً في رأسي"... كانت تعمل في منزلها عندما سمعت عطسة خفيفة :هذا ما اكتشفته في شجرة الميلاد!