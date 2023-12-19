وصول نائب رئيس مجلس الوزراء العراقيّ وزير الخارجية فؤاد حسين إلى أنقرة على رأس وفد

الحوثيون: عملياتنا العسكرية لن تتوقف في البحر الأحمر

الحوثيون: عملياتنا العسكرية لن تتوقف في البحر الأحمر

وزير الدفاع لن يقدم أي إقتراح تعيين في أي منصب عسكري قبل معرفة نتائج الطعن الذي سيقدم في قضية التمديد لقائد الجيش