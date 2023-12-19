بنك الدم في مستشفى الجعيتاوي بحاجة لدم من فئة A+ على أن يكون المتبرع لم يتلقَ لقاح كورونا للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 521250-70

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