المقاومة الاسلامية: قصفنا مستوطنة يفتاح ‌‏(قرية قدس اللبنانية ‏المحتلة) بالقذائف ‏المدفعية وحققنا اصابات مؤكدة‎‌‏ ونؤكد أننا لن نتهاون على الاطلاق في المس بالمدنيين‏

حنكش: هذا ما جعلنا نصوّت للتمديد لقائد الجيش

حنكش: هذا ما جعلنا نصوّت للتمديد لقائد الجيش

النائب الياس حنكش للـLBCI: نحن على أبواب حرب وهذا ما يتطلّب منّا المحافظة على المؤسسة العسكرية لذلك صّوتنا للتمديد وتفادينا الفراغ