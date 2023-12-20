استهداف لمستوطنة المطلة بصاروخين موجهين والجيش الاسرائيلي رد بقذيفتين باتجاه تلة الحمامص

وكالة تاس الروسية: لافروف وصل إلى المغرب اليوم الأربعاء لحضور منتدى التعاون العربي الروسي في مراكش

وكالة تاس الروسية: لافروف وصل إلى المغرب اليوم الأربعاء لحضور منتدى التعاون العربي الروسي في مراكش

وزارة الصحة في غزة: 18412 قتيلا و50100 مصاب في هجمات إسرائيل على غزة منذ 7 تشرين الاول