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o
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o
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اليونيسف: الأطفال في قطاع غزة لا يحصلون على 90% من حاجتهم الطبيعية للمياه
آخر الأخبار
2023-12-20 | 02:07
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اليونيسف: الأطفال في قطاع غزة لا يحصلون على 90% من حاجتهم الطبيعية للمياه
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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