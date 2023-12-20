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رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية يصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين

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2023-12-20 | 03:09
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رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية يصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين
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رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية يصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين

 
 
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