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قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني: جهزنا قوارب بصواريخ ذكية لرصد تحركات السفن الأميركية في المنطقة

آخر الأخبار
2023-12-20 | 07:01
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قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني: جهزنا قوارب بصواريخ ذكية لرصد تحركات السفن الأميركية في المنطقة
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قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني: جهزنا قوارب بصواريخ ذكية لرصد تحركات السفن الأميركية في المنطقة

 
 
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