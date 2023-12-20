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o
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o
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o
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من ضبية باتجاه نهر الكلب وصولا الى جونية
آخر الأخبار
2023-12-20 | 10:46
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من ضبية باتجاه نهر الكلب وصولا الى جونية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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