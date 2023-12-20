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وزير الخارجية الأميركي: نعمل على التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة على غرار الهدنة السابقة

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2023-12-20 | 11:51
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وزير الخارجية الأميركي: نعمل على التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة على غرار الهدنة السابقة
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وزير الخارجية الأميركي: نعمل على التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة على غرار الهدنة السابقة

 
 
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