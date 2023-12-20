غادة ايوب لـ "حوار المرحلة": لا يمكن ضرب الدستور والقانون واليوم انقذنا المؤسسة العسكرية من الشغور فتعيين قائد الجيش لا يُمكن الا بوجود رئيس الجمهورية وأي قائد جيش جديد بحاجة للوقت للتكيف مع الوضع ولا نملك ترف الوقت

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