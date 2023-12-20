غادة ايوب لـ "حوار المرحلة": لم نحضر جلسة تشريع من أجل قانون عادي بل حضرنا من أجل التمديد لقائد الجيش ومنع الشغور في هذه المرحلة الدقيقة

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