غادة ايوب لـ "حوار المرحلة": لم نقم بأي صفقة تحت الطاولة ولا لما تقدمنا باقتراح قانون والرئيس بري على علم ان ما تكلمنا به امامه قمنا بتطبيقه

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