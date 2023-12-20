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o
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o
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o
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o
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا قصفوا مستعمرة كريات شمونة (بلدة الخالصة اللبنانية المحتلة) بصلية صواريخ كاتيوشا ونؤكد مجدداً انها لن تتهاون اطلاقا بالمس بالمدنيين
آخر الأخبار
2023-12-20 | 17:40
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا قصفوا مستعمرة كريات شمونة (بلدة الخالصة اللبنانية المحتلة) بصلية صواريخ كاتيوشا ونؤكد مجدداً انها لن تتهاون اطلاقا بالمس بالمدنيين
*
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