الجيش الإسرائيلي يواصل قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي

غارة إسرائيلية على أطراف بلدة كفركلا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان

غارة إسرائيلية على أطراف بلدة كفركلا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان

المقاومة الإسلامية:‏ رداً على ‏قيام ‏العدو بإحراق حرج الراهب قام مجاهدونا برمي صواريخ حارقة على احراج برانيت ولن تتهاون في الدفاع عن القرى والبلدات اللبنانية وستتعامل بالمثل مع اعماله ‏العدوانية ضدها