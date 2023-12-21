ميقاتي بعد لقائه المطران عودة: حاولت جاهداً الابتعاد عن اي سجال اعلامي مع أحد في ملف تعيين رئيس أركان ومن غير المسموح التعرض لمقام رئاسة الحكومة من قبل أي كان

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