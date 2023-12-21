وصول المساعدات الدولية إلى مطار العريش الدوليّ تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة

ميقاتي بعد لقائه المطران عودة: ملزمون بسقف معيّن في ما يتعلّق برواتب القطاع العام لضمان استقرار سعر الصرف ونأمل تعديل الرواتب مع الموازنات المقبلة

ميقاتي بعد لقائه المطران عودة: ملزمون بسقف معيّن في ما يتعلّق برواتب القطاع العام لضمان استقرار سعر الصرف ونأمل تعديل الرواتب مع الموازنات المقبلة

ميقاتي بعد لقائه المطران عودة: حاولت جاهداً الابتعاد عن اي سجال اعلامي مع أحد في ملف تعيين رئيس أركان ومن غير المسموح التعرض لمقام رئاسة الحكومة من قبل أي كان