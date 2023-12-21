وزير خارجية الأردن: إذا فشلت الأمم المتحدة في تبني مسودة قرار في شأن غزة يركز على المساعدات في وقت لاحق اليوم فإن هذا سيعني تطبيق معايير مزدوجة بشكل خطير

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