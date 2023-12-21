وزير الدفاع موريس سليم يتّجه إلى السراي الحكوميّ

الجيش الإسرائيلي يواصل قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي

الجيش الإسرائيلي يواصل قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي

المقاومة الإسلامية:‏ رداً على ‏قيام ‏العدو بإحراق حرج الراهب قام مجاهدونا برمي صواريخ حارقة على احراج برانيت ولن تتهاون في الدفاع عن القرى والبلدات اللبنانية وستتعامل بالمثل مع اعماله ‏العدوانية ضدها