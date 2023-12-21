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رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يلتقي وزير الدفاع موريس سليم في حضور وزير الثقافة محمد مرتضى
آخر الأخبار
2023-12-21 | 08:42
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رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يلتقي وزير الدفاع موريس سليم في حضور وزير الثقافة محمد مرتضى
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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