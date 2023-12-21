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أبو عبيدة: العدو إذا أراد أسراه أحياء فليس له خيار سوى وقف العدوان

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2023-12-21 | 11:54
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أبو عبيدة: العدو إذا أراد أسراه أحياء فليس له خيار سوى وقف العدوان
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أبو عبيدة: العدو إذا أراد أسراه أحياء فليس له خيار سوى وقف العدوان

 
 
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