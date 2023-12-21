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المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا موقعا في أم الرشراش "إيلات" المحتلة ردا على المجازر بحق أهالي غزة

آخر الأخبار
2023-12-21 | 17:54
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المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا موقعا في أم الرشراش &quot;إيلات&quot; المحتلة ردا على المجازر بحق أهالي غزة
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المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا موقعا في أم الرشراش "إيلات" المحتلة ردا على المجازر بحق أهالي غزة

 
 
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