ميقاتي من بكركي: استغرب ما ورد عن لسان وزير الدفاع اليوم لأن اجتماع أمس انتهى ودياً ولكن يبدو ان الوزير أوعز له بتغيير آرائه

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غارات جوية إسرائيلية على منطقة اللبونة وقصف مدفعيّ إسرائيليّ وسط بلدة رب ثلاثين بين المنازل من دون وقوع إصابات وراجمات صواريخ تتجه من لبنان إلى الجليل الغربيّ