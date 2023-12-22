غارات جوية إسرائيلية على منطقة اللبونة وقصف مدفعيّ إسرائيليّ وسط بلدة رب ثلاثين بين المنازل من دون وقوع إصابات وراجمات صواريخ تتجه من لبنان إلى الجليل الغربيّ

ميقاتي: يبدو أنّ وزير الدفاع أوعز له بتغيير آرائه

ميقاتي: يبدو أنّ وزير الدفاع أوعز له بتغيير آرائه

ميقاتي من بكركي: استغرب ما ورد عن لسان وزير الدفاع اليوم لأن اجتماع أمس انتهى ودياً ولكن يبدو ان الوزير أوعز له بتغيير آرائه