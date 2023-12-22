رولان خوري للـLBCI: بسبب حرب غزة انخفضت الارقام في كازينو لبنان ولكن بعد الهدنة التي حصلت عادت الحركة ولا سيما مع الوافدين

التالي

نصار للـLBCI: نشدد على تحييد لبنان عن الحرب وان المقاومة ليست فقط بالسلاح انما كل من يقوم في قطاعه المنتج بخطط مستدامة فهو يقوم بنوع من أنواع المقاومة