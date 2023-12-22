رولان خوري للـLBCI: يجب أن نعمل من أجل تجديد الامتياز الذي يمتلكه كازينو لبنان والذي ينتهي عام 2026 ونحن ندفع 50% للدولة من المداخيل وليس من الارباح

رولان خوري للـLBCI: لدينا مساحات كبيرة للاستثمار في كازينو لبنان ولدينا الاموال وما نحتاج اليه هو تمديد امتياز كازينو لبنان الى 10 سنوات كما نحتاج الى استقرار في البلد

رولان خوري للـLBCI: لدينا مساحات كبيرة للاستثمار في كازينو لبنان ولدينا الاموال وما نحتاج اليه هو تمديد امتياز كازينو لبنان الى 10 سنوات كما نحتاج الى استقرار في البلد

نصار للـLBCI: نشدد على تحييد لبنان عن الحرب وان المقاومة ليست فقط بالسلاح انما كل من يقوم في قطاعه المنتج بخطط مستدامة فهو يقوم بنوع من أنواع المقاومة