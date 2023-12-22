نصار للـLBCI: حوالى 55 إلى 60 في المئة من الطائرات تصل إلى بيروت في اليوم الواحد أي حوالى 8000 فرد في النهار

الخارجية الصينية: نعارض إنشاء إسرائيل للمستوطنات والتغييرات أحادية الجانب في الوضع الراهن للقدس

الخارجية الصينية: نعارض إنشاء إسرائيل للمستوطنات والتغييرات أحادية الجانب في الوضع الراهن للقدس

رولان خوري للـLBCI: لدينا مساحات كبيرة للاستثمار في كازينو لبنان ولدينا الاموال وما نحتاج اليه هو تمديد امتياز كازينو لبنان الى 10 سنوات كما نحتاج الى استقرار في البلد