الخارجية الصينية: نعارض إنشاء إسرائيل للمستوطنات والتغييرات أحادية الجانب في الوضع الراهن للقدس

نصار للـLBCI: لبنان انتسب إلى مجلس أوروبا للمسارات الثقافية وهو البلد الوحيد غير الأوروبيّ وذلك لربط لبنان بالدول الاوروبية

نصار للـLBCI: لبنان انتسب إلى مجلس أوروبا للمسارات الثقافية وهو البلد الوحيد غير الأوروبيّ وذلك لربط لبنان بالدول الاوروبية

نصار للـLBCI: حوالى 55 إلى 60 في المئة من الطائرات تصل إلى بيروت في اليوم الواحد أي حوالى 8000 فرد في النهار