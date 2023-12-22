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o
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نصار للـLBCI: عملنا على إدخال لبنان في المنظمة العالمية للسياحة وقد يكون له في القريب مكانة في المجلس التنفيذيّ
آخر الأخبار
2023-12-22 | 03:40
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نصار للـLBCI: عملنا على إدخال لبنان في المنظمة العالمية للسياحة وقد يكون له في القريب مكانة في المجلس التنفيذيّ
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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