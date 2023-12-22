رولان خوري للـLBCI: ما من توظيفات جديدة في كازينو لبنان وهذه السنة لم نحقق ربحًا ولكننا لم نخسر

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نصار للـLBCI: أسواق دوما ستُفتتح قريبًا وذلك بعد ترميمها ونشكر قطر على المساندة في ذلك ورشّحنا البترون في المنظمة العربية للسياحة كأجمل بلدة للسياحة الصيفية وكفردبيان للسياحة الشتوية للعام المقبل