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نصار للـLBCI: في القطاع الخاص تمتلك الشركات منصات معينة فيها مسح للمؤسسات السياحية وعلينا أن نجمعها لإصدار خريطة موحّد رسمية باسم وزارة السياحة

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2023-12-22 | 04:12
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نصار للـLBCI: في القطاع الخاص تمتلك الشركات منصات معينة فيها مسح للمؤسسات السياحية وعلينا أن نجمعها لإصدار خريطة موحّد رسمية باسم وزارة السياحة
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نصار للـLBCI: في القطاع الخاص تمتلك الشركات منصات معينة فيها مسح للمؤسسات السياحية وعلينا أن نجمعها لإصدار خريطة موحّد رسمية باسم وزارة السياحة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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