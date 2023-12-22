نصار للـLBCI: في القطاع الخاص تمتلك الشركات منصات معينة فيها مسح للمؤسسات السياحية وعلينا أن نجمعها لإصدار خريطة موحّد رسمية باسم وزارة السياحة

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نصار للـLBCI: أطلقنا من الديمان الحج الدينيّ سابقًا ورمزيته تُطبّق على الطوائف كلها وأدرجنا على الخريطة السياحية الدينية مواقع عديدة ولبنان أغنى بلد في الحج الدينيّ في الجوار بسبب التعددية الدينية