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مريضة في مستشفى سان جون في جونية بحاجة إلى دم من فئة A+... للتبرع، الإتصال على: 78868479

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2023-12-22 | 07:37
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مريضة في مستشفى سان جون في جونية بحاجة إلى دم من فئة A+... للتبرع، الإتصال على: 78868479
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مريضة في مستشفى سان جون في جونية بحاجة إلى دم من فئة A+... للتبرع، الإتصال على: 78868479

 
 
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