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كتائب القسام: إشتبكنا مع قوة صهيونية راجلة شرق خانيونس بعد استهدافها بعبوة ناسفة وأوقعنا فيها قتلى وجرحى

آخر الأخبار
2023-12-22 | 09:38
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كتائب القسام: إشتبكنا مع قوة صهيونية راجلة شرق خانيونس بعد استهدافها بعبوة ناسفة وأوقعنا فيها قتلى وجرحى
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كتائب القسام: إشتبكنا مع قوة صهيونية راجلة شرق خانيونس بعد استهدافها بعبوة ناسفة وأوقعنا فيها قتلى وجرحى

 
 
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